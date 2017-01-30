«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Кубка Англии Спорт «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Уиган Атлетик» (Уиган) — 4:0

Манчестер, Великобритания, , 22:39 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» на своем поле переиграл «Уиган Атлетик» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча, состоявшаяся 29 января на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счетом 4:0. Авторами голов стали Маруан Феллаини, Кри Смоллинг, Генрих Мхитарян и Бастиан Швайштайгер. Таким образом, подопечные Жозе Моуриньо достаточно легко вышли в 1/8 финала Кубка Англии. Кубок Англии. 1/16 финала. «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Уиган Атлетик» (Уиган) — 4:0. Читайте также: «Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка английской лиги

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