Экс-глава ВФЛА прокомментировал заявления информатора WADA Степановой

29 января агентство Associated Press сообщило, что информатор WADA Юлия Степанова, скрывающаяся в США, не собирается возвращаться в РФ и выступать за сборную

Москва, , 20:59 — REGNUM Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев прокомментировал заявления информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлии Степановой о нежелании возвращаться в Россию.

«Я не думаю, что это огромное событие, — цитирует Балахничева «Р-Спорт». — Разве какой-то известный, талантливый и суперодаренный человек покидает нашу Родину?»

По его словам, спортсменка сама сделала свой выбор, оставив после себя «замечательное наследие».

«Воспользовалась доверием людей, с которыми общалась, я не могу назвать это общение дружбой, — говорит экс-глава ВФЛА. — И использовала запрещенные методы, в том числе законодательствами РФ и Германии, о нарушении частной жизни. Скрытой камерой снимала разговоры, на которые она умело провоцировала людей. И создала почву для грандиозного скандала в РФ».

29 января агентство Associated Press сообщило, что информатор WADA Юлия Степанова, скрывающаяся в США, не собирается возвращаться в РФ и выступать за сборную.

«Если бы меня спросили об этом год назад, я бы ответила: «Да, мне бы очень хотелось выступать за Россию», — сказала Степанова. — Но теперь я передумала. И они меня не хотят видеть».

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