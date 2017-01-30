«ЦСКА» переиграл «Металлург» в матче КХЛ

Москва, , 20:20 — REGNUM Хоккейный клуб ЦСКА (Москва) на своей площадке переиграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, прошедшая 29 января в ледовом дворце ЦСКА, завершилась в овертайме со счетом 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0).

У хозяев льда голевыми действиями отметились Джефф Плэтт (дубль), Стефан Да Коста и Ян Муршак. У гостей шайбы забросили Сергей Мозякин (дубль) и Оскар Осала.

После пятидесяти шести игр в чемпионате КХЛ магнитогорский «Металлург» пока занимает первое место на «Востоке», имея в активе 117 очков. Московский ЦСКА, набравший 125 баллов после пятидесяти пяти игр, находится на 2-й позиции на «Западе».

Регулярный чемпионат КХЛ.

«ЦСКА» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0).

Читайте также: «Ак Барс» переиграл московское «Динамо» в матче КХЛ