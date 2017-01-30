ЦСКА разгромил «Хорсенс» на сборе в Кампоаморе

Москва, , 19:14 — REGNUM 29 января в Кампоаморе был разыгран 3-й товарищеский матч между командами ЦСКА и «Хорсенс». Матч завершился со счетом 4:0.

«Армейцы» продолжают свою подготовку ко второй части сезона 2016/17. В прошлых матчах ЦСКА одержали победы над «Воленом» и «Пястом». В матче не смогли участвовать Оланаре, Натхо, Тошич, Витиньо и Акинфеев: они тренируются отдельно.

В середине первого тайма бразильский латераль (защитник, бегающий и в оборону, и в атаку) Марио Фернандес открыл счет в матче мощным ударом в дальний угол из штрафной площади соперника — 1:0.

Через 16 минут молодой российский форвард Федор Чалов удвоил преимущество «армейцев», расстреляв голкипера «Хорсенса» с близкого расстояния — 2:0.

В начале второго тайма Алексей Ионов забил третий мяч в этой встрече, став лучшим бомбардиром «красно-синих» на этом сборе (3 гола) — 3:0.

На 78-й минуте Федор Чалов установил окончательный счет в матче, добив мяч в пустые ворота после навала на ворота Данневанга — 4:0.

Поздравляем ЦСКА с третьей победой кряду.

Составы на матч:

ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, Игнашевич, Васин, А. Березуцкий, Вернблум, Миланов, Дзагоев, Головин, Ионов, Чалов.

«Хорсенс»: Данневанг, Хельгасон, Альбрехтсен, Соренсен, Нильсен, Йесперсен, Чиембе, Ханссон, Мехль, Финнбогасон, Аабех.

Голы: Фернандес 23 — 1:0, Чалов 39 — 2:0, Ионов 50 — 3:0, Чалов 78 — 4:0.