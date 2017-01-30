«Торино» и «Аталанта» сыграли вничью
«Торино» (Турин) — «Аталанта» (Бергамо) — 1:1
Турин, Италия, 29 января 2017, 18:56 — REGNUM Футболисты «Торино» на своем поле сыграли вничью с «Аталантой» в матче двадцать второго тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая 28 января на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине, завершилась со счетом 1:1.
В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Яго Фальке, у гостей мяч забил Андреа Петанья.
После двадцати двух матчей чемпионата Италии «Торино» пока занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Клуб «Аталанта», набравший 39 баллов, находится на 6-й позиции.
Чемпионат Италии. 22-й тур
«Торино» (Турин) — «Аталанта» (Бергамо) — 1:1.
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