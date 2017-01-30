Роджер Федерер выиграл Australian Open

Мельбурн, Австралия, , 17:27 — REGNUM Швейцарский теннисист Роджер Федерер в очередной раз выиграл Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), переиграв в финальном матче в Мельбурне представителя Испании Рафаэля Надаля.

Встреча, которая продолжалась более 3,5 часов, завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.

Отметим, что для Федерера эта победа стала пятой на Australian Open и восемнадцатой на турнирах «Большого шлема».

Турнир «Большого шлема». Australian Open. Финал.

Роджер Федерер (Швейцария) — Рафаэль Надаль (Испания) — 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.

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