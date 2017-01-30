«Барселона» вырвала очко на последней минуте в матче с «Бетисом»

На данный момент команда из Севильи поднялась на 13-ю позицию, набрав 23 очка после 20-го тура. Каталонцы набрали 1 очко и упустили шанс обогнать «Севилью», которая сегодня вечером будет играть с «Эспаньолом»

Мадрид, , 15:56 — REGNUM 29 января на стадионе «Бенито Вильямарин» был разыгран матч 20-го тура Испанской Премьер-лиги (La Liga Standarter) между командами «Бетис» и «Барселона». Матч завершился со счетом 1:1.

«Бетикос» находится не в лучшей форме, выиграв только 2 раза в 6-ти последних встречах. Такой результат команды, которая рассчитывает окончить сезон в верхней части турнирной таблицы, просто непозволителен. Причем в этих 6-ти матчах команда Виктора Санчеса забила всего лишь 4 раза поразила ворота соперника. «Сине-гранатовые» продолжают погоню за «Реалом», отставая от команды Зинедина Зидана на 2 очка + игра в запасе у «сливочных». Подопечным Луиса Энрике победа нужна, как воздух, чтобы не упустить их дальше, как минимум.

На 74-й минуте испанский форвард Алекс Алегрия забил гол со стандарта после ошибки вратаря «Барселоны» Тер Штегена — 1:0.

Только на 90+1-й минуте уругвайский форвард Луис Суарес после великолепного ассиста Лео Месси сравнял счет мощным ударом в дальний угол ворот — 1:1.

Статистика матча («Бетис» / «Барселона»):

-Удары: 17/8;

-Удары в створ: 7/3;

-Владение мячом (%): 35/65;

-Угловые: 8/2;

-Оффсайды: ½;

-Фолы: 16/11.

На данный момент команда из Севильи поднялась на 13-ю позицию, набрав 23 очка после 20-го тура. Каталонцы набрали 1 очко и упустили шанс обогнать «Севилью», которая сегодня вечером будет играть с «Эспаньолом».

Составы на матч:

«Бетис»: Адан, Пиццини, Манди, Песселья, Тошка, Дурмиси, Пардо, Петрос, Себальос, Алегрия, Кастро.

«Барселона»: Тер Штеген, Аидаль, Пике, Матье, Динь, Д. Суарес, Ракитич, Туран, Месси, Суарес, Неймар.

Главный арбитр матча: Эрнандес Алехандро.

Предупреждения:

«Бетис»: Петрос, Кастро.

«Барселона»: Пике, Ракитич, Гомиш.

Голы: Алегрия 74 — 1:0, Суарес 90+1 — 1:1.