Кокорин помог «Зениту» переиграть «Легию» Спорт «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Легия» (Варшава) — 2:0

Мадрид, , 23:49 — REGNUM Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) переиграл польскую «Легию» в контрольном матче на сборе в Испании. Встреча, прошедшая 28 января в Сан-Педро-дель-Пинатаре, завершилась со счетом 2:0. Героем встречи стал нападающий Александр Кокорин, оформивший дубль. «Форвард сине-бело-голубых отличился на 27 и 35-й минутах матча против польской «Легии», — говорится в сообщении, которое обнародовано на официальном сайте санкт-петербургской команды. Товарищеские матчи (клубы). «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Легия» (Варшава) — 2:0.

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