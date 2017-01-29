Кокорин помог «Зениту» переиграть «Легию»
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Легия» (Варшава) — 2:0
Мадрид, 28 января 2017, 23:49 — REGNUM Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) переиграл польскую «Легию» в контрольном матче на сборе в Испании. Встреча, прошедшая 28 января в Сан-Педро-дель-Пинатаре, завершилась со счетом 2:0.
Героем встречи стал нападающий Александр Кокорин, оформивший дубль.
«Форвард сине-бело-голубых отличился на 27 и 35-й минутах матча против польской «Легии», — говорится в сообщении, которое обнародовано на официальном сайте санкт-петербургской команды.
Товарищеские матчи (клубы).
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Легия» (Варшава) — 2:0.
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