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«Боруссия» Менхенгладбах отыграла 3 мяча у «Байера» во втором тайме

Спорт
На данный момент команда из Леверкузена идет на 8-м месте, имея 24 очка после 18-ти туров. «Боруссия» набрала 20-е очко и поднялась на 13-е место

Берлин, 28 января 2017, 22:28 — REGNUM  28 января на стадионе «Бай-Арена» был разыгран матч 18-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Байер» (Леверкузен) и «Боруссия» (Менхенгладбах). Матч завершился со счетом 2:3 в пользу гостей.

Обе команды решительно настроены подниматься с середины таблицы, чтобы в следующем сезоне участвовать в еврокубках. Победы нужны каждой из этих команд!

На 31-й минуте матча защитник Джонатан Та забил мяч головой после подачи Хакана Чалханоглу — 1:0.

Через 3 минуты Хавьер Эрнандес Чичарито удвоил преимущество «Байера» ударом после стандарта — 2:0.

Во втором тайме на 52-й минуте немецкий форвард Ларс Штиндль забил потрясающий гол с дальней дистанции в дальний нижний угол ворот — 2:1.

Через 6 минут Ларс Штиндль оформил дубль ударом головы после подачи с правого фланга — 2:2.

На 71-й минуте бразильский форвард Раффаэл установил окончательный счет в матче сильным ударом в дальний нижний угол ворот — 2:3 — это камбэк!

На данный момент команда из Леверкузена идет на 8-м месте, имея 24 очка после 18-ти туров. «Боруссия» набрала 20-е очко и поднялась на 13-е место.

Составы на матч:

«Байер»: Лено, Венделл, Та, Топрак, Хенрикс, Кампль, Арангуиз, Чалханоглу, Беллераби, Чичарито, Брандт.

«Боруссия»: Цоммер, Кристенсен, Вестегаард, Крамер, Дауд, Азар, Раффаэл, Штиндль, Вендт, Хофманн, Яшчке.

Главный арбитр матча: Дениз Айтекин.

Голы: Та 31 — 1:0, Чичарито 34 — 2:0, Штиндль 52 — 2:1, Штиндль 58 — 2:2, Раффаэл 71 — 2:3.

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