Хэт-трик Уолкотта и дубль Уэлбека принесли «Арсеналу» разгромную победу

Поздравляем «Арсенал» с заслуженным выходом в 1/8 финала ФА Кубка Англии

Лондон, , 22:26 — REGNUM 28 января на стадионе «Сэнт-Мэрис» был разыгран матч 4-го раунда Кубка Англии между командами «Саутгемптон» и «Арсенал». Матч завершился со счетом 0:5 в пользу «канониров».

В лиге у «Саутгемптона» дела идут неплохо: команда рассчитывает на попадание в Лигу Европы (ЛЕ). Команда на данный момент идет на 11-м месте с 9-ти очковым отрывом от зоны еврокубков. Поэтому «святые» не будут стараться выиграть Кубок. «Канониры» же идут вторыми в таблице, уступая «Челси» на 8 очков. Команда Арсена Венгера может бороться и за Кубок, и за лигу.

На 15-й минуте матча английский полузащитник Дэнни Уэлбек открыл счет в матче после прекрасного паса пяткой форварда Лукаса Переса — 0:1

Через 7 минут Уэлбек оформил дубль после длинной верховой передачи Алекса Окслейда-Чемберлейна — 0:2.

На 35-й минуте Тео Уолкотт замкнул прострел Дэнни Уэлбека и довел счет до разгромного — 0:3.

На 69-й минуте матча чилийский вингер Алексис Санчес прострелил в штрафную, где это прострел замкнул Тео Уолкотт — 0:4.

В самом конце матча на 84-й минуте Тео Уолкотт оформил хэт-трик после ассиста от Алексиса Санчеса — 0:5.

Поздравляем «Арсенал» с заслуженным выходом в 1/8 финала ФА Кубка Англии.

Составы на матч:

«Саутгемптон»: Льюис, Мартина, Стивенс, Гардош, Исгров, Маккуин, Симс, Рид, Хёйбьерг, Класи, Лонг.

«Арсенал»: Оспина, Мустафи, Беллерин, Холдинг, Гиббс, Окслейд-Чемберлен, Мэйтленд-Найлз, Рейне-Аделаид, Уэлбек, Уолкотт, Лукас.

Главный арбитр матча: Кевин Френд.

Голы: Уэлбек 15 — 0:1, Уэлбек 22 — 0:2, Уолкотт 35 — 0:3, Уолкотт 69 — 0:4, Уолкотт 84 — 0:5.