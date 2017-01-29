Оланаре стал игроком ФК ЦСКА
После семнадцати матчей чемпионата России московский ЦСКА пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка
Москва, 28 января 2017, 20:55 — REGNUM 22-летний нигерийский нападающий Аарон Оланаре стал игроком московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщается на официальном сайте российской команды.
«Сегодня днём (28 января) нигерийский нападающий Аарон Оланаре прибыл на сбор армейцев в Кампоамор, где подписал соглашение с клубом, — говорится в сообщении. — Контракт Оланаре рассчитан на 4,5 года».
После семнадцати матчей чемпионата России московский ЦСКА пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.
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