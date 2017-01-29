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«РБ Лейпциг» нанес «Хофенхайму» первое поражение в сезоне

Спорт
На данный момент «РБ Лейпциг» остался на 2-м месте, набрав 40 очков. «Хоффенхам» остался на 4-й позиции с 31-м очком и завершил свою беспроигрышную серию

Берлин, 28 января 2017, 19:27 — REGNUM  28 января на стадионе «Ред Булл Арена» был разыгран матч 18-го тура немецкой Бундеслиги между командами «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Лейпциг» в этом сезоне играет просто фантастически — 2-е место и 39 очков после 17-ти туров лиги. «Хоффенхайм» — это единственный клуб в Европе, которая не потерпела ни одного поражения в этом сезоне!

На 18-й минуте матча после прекрасной контратаки «Хоффенхайма» плеймейкер Надим Амири открыл счет в матче мощным ударом с ближнего расстояние с близкого расстояния — 0:1.

Через 20 минут молодой талантливый форвард Тимо Вернер сравнял счет «тычковым» ударом с близкого расстояния в притирку со штангой — 1:1.

На 77-й минуте матча австрийский форвард Марсель Забитцер вывел свою команду вперед мощным ударом с дальней дистанции (30 метров) — 2:1.

На данный момент «РБ Лейпциг» остался на 2-м месте, набрав 40 очков. «Хоффенхам» остался на 4-й позиции с 31-м очком и завершил свою беспроигрышную серию.

Составы на матч:

«РБ Лейпциг»: Гулач, Хальстенберг, Комппер, Орбан, Бернардо, Кейта, Демме, Ильзанкер, Забитцер, Поульсен, Вернер.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Хюбнер, Фогт, Зюле, Кадержабек, Демирбай, Руди, Амири, Цубер, Вагнер, Крамарич.

Главный арбитр матча: Вольфган Штарк.

Голы: Амири 18 — 0:1, Вернер 38 — 1:1, Забитцер 77 — 2:1

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