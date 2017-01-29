«Вильярреал» переиграл «Гранаду» в чемпионате Испании
«Вильярреал» — «Гранада» — 2:0 (1:0)
Мадрид, 28 января 2017, 18:58 — REGNUM Футбольный клуб «Вильярреал» на своем поле переиграл команду «Гранады» в матче двадцатого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая на стадионе «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале, завершилась со счетом 2:0.
Победу хозяевам поля принесли точные удары Бруно Сориано и Альваро Гонсалес.
После двадцати матчей чемпионата Испании «Вильярреал» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 34 очков. «Гранада», набравшая 10 баллов, находится на 20-й позиции.
Чемпионат Испании. 20-й тур.
«Вильярреал» — «Гранада» — 2:0 (1:0).
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