Шишкин перешел на правах аренды в «Краснодар»

«Защитник Роман Шишкин перешел в ФК «Краснодар» на правах аренды до 31 мая текущего года»

Москва, , 17:57 — REGNUM Российский футболист Роман Шишкин, выступавший ранее за «Локомотив», на правах аренды перешел в «Краснодар». Об этом сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.

«Защитник Роман Шишкин перешел в ФК «Краснодар» на правах аренды до 31 мая текущего года, — говорится в сообщении. — Желаем Роману успешного этапа карьеры!»

После семнадцати матчей в чемпионате России «Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. «Краснодар», набравший 28 баллов, находится на 5-й позиции.