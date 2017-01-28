«Вулверхэмптон» сенсационно выбил «Ливерпуль» из ФА Кубка Англии

Ливерпуль, Великобритания, , 17:26 — REGNUM 28 января на стадионе «Энфилд» был разыгран матч 1/16 финала ФА Кубка Англии между командами «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.

«Мерсисайдцы» переживают кризис: 1 победа за 7 последних матчей и 5 забитых мячей. На прошлой неделе команда Юргенна Клоппа отстала от «Челси» на 10 очков и вылетела из Кубка Лиги, проиграв «Саутгемптону» 2:0 по сумме двух встреч. «Вулверхэмптон» выступает в Чемпионшипе и играет немного лучше — 4 победы за 7 матчей. Команда Пола Ламберта пропускает в среднем по 1 мячу за матч (8 мячей в тех же матчах).

На 52-й секунде матча защитник «волков» Ричард Стирмен открыл счет в матче мощным ударом головы после стандарта — 0:1.

На 41-й минуте матча «Вулверхэмптон» организовал потрясающую контратаку — португальский вингер Элдер Кошта выполнил разрезающую передачу на австрийского форварда Андреаса Ваймана, который в касание прокинул мяч мимо вратаря «Ливерпуля» и забил второй мяч своей команды в этой встрече — 0:2.

Только лишь на 86-й минуте форвард сборной Бельгии Дивок Ориги отыграл один мяч «мерсисайдцев» после прострела Даниэля Старриджа — 1:2.

Поздравляем «Вулверхэмптон» с фантастической победой над грозным «Ливерпулем»!

Составы на матч:

«Ливерпуль»: Кариус, Морено, Гомес, Клаван, Рэндалл, Лейва, Эжариа, Вейналдум, Ориги, Фирмино, Вудберн.

«Вулверхэмптон»: Бергойн, Доэрти, Стримен, Хос, Куоди, Эванс, Кошта, Эдвардс, Сэвилл, Дико, Вайман.

Главный арбитр матча: Крейг Поусон.

Голы: Стирмен 1 — 0:1, Вайман 41 — 0:2, Ориги 86 — 1:2.