Серена Уильямс выиграла Australian Open

Мельбурн, Австралия, , 16:59 — REGNUM Американская теннисистка Серена Уильямс в очередной раз выиграла Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), переиграв в финальном матче в Мельбурне свою старшую сестру Винус Уильямс. Встреча, которая продолжалась почти 1,5 часа, завершилась со счетом 6:4, 6:4.

Отметим, что теннисистка Серена Уильямс уже в седьмой раз в карьере выиграла Открытый чемпионат Австралии и одержала 23-ю победу на турнирах серии «Большого шлема».

Australian Open является стартовым в сезоне «Большого шлема». Игры турнира будут проходить в Мельбурне с 16 по 29 января 2017 г.

Турнир «Большого шлема». Australian Open. Финал.

Винус Уильямс (США) — Серена Уильямс (США) — 4:6, 4:6.

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