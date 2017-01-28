Острава, Чехия, , 09:21 — REGNUM Знаменитая российская фигуристка Евгения Медведева выиграла чемпионат Европы, по фигурному катанию в женском одиночном разряде, установив два мировых рекорда. Соревнования проходят в чешском городе Острава.

Выступление Медведевой было как всегда блестящим. По сумме баллом за короткую и произвольную программы российская фигуристка установила новый мировой рекорд — 229,71 балла.

Кроме этого, Медведева установила мировой рекорд по сумме баллов за произвольную программу — 150,79 балла.

Второе место в одиночном катании заняла другая российская фигуристка — Анна Погорилая. Её результат по суммам двух программ скромнее — 211,39 балла.

На третьем месте итальянская фигуристка Каролина Костнер, которую, кстати, тренирует российский специалист Алексей Мишин.