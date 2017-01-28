Усейн Болт вернул «золото» Олимпиады-2008 по требованию МОК

Кингстон, , 04:20 — REGNUM Знаменитый спринтер Усейн Болт и его партнёры по сборной Ямайки вернули золотые медали, завоёванные ими в эстафете 4×100 метров на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, передаёт агентство Reuters.

«Конечно, очень неприятно возвращать завоёванную награду, но это требование Международного олимпийского комитета. Поэтому я уже вернул медаль», — сообщил спортсмен.

Вместе с тем Болт отметил, что «это одна из тех вещей, которые могут произойти в жизни». «Я много работал, и этот случай не может изменить того, что я сделал за свою карьеру», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 25 января МОК лишил золотых медалей Олимпиады-2008 членов эстафетной команды Ямайки Усейна Болта, Асафа Пауэлла, Майкла Фрэйтера и Несту Картера в связи с обнаружением в допинг-пробе последнего запрещённого препарата туринабола.

Отметим, что лишившись одного «золота», Усейн Болт остаётся восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. Ямайскому спринтеру принадлежит мировой рекорд в беге на 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).

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