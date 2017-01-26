Четверг, 26 Января 2017 года
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Федерер вышел в финал Australian Open

Спорт
Роджер Федерер (Швейцария) — Станислас Вавринка (Швейцария) — 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3

Мельбурн, Австралия, 26 января 2017, 15:55 — REGNUM  Швейцарский теннисист Роджер Федерер пробился в финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), переиграв в полуфинальном матче в Мельбурне еще одного представителя Швейцарии Станисласа Вавринку. Встреча, которая продолжалась более 3-х часов, завершилась со счетом 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3.

Первые две партии остались за Федерером (7:5 и 6:3), после чего Вавринка сумел собраться и сравнять счет (1:6, 4:6). Тем не менее, в решающем пятом сете точнее оказался Федерер (6:3), которому удалось вырвать победу и пробиться в финал соревнований.

Отметим, что в финале турнира Федерер «сразится» с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Григор Димитров (Болгария).

Australian Open. Мельбурн (Австралия). Полуфинал

Роджер Федерер (Швейцария) — Станислас Вавринка (Швейцария) — 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3.

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