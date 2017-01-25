Польский боксер Вавжик провалил допинг-тест

Бой Деонтея Уайлдера и Анджей Вавжика, который должен был пройти 25 февраля в Бирмингеме (США), не состоится

Варшава, , 09:39 — REGNUM Польский боксер Анджей Вавжик, проваливший допинг-тест, отстранен от поединка против американского боксера Деонтея Уайлдера за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на иностранные СМИ.

«В пробе мочи польского боксера, взятой 15 и 16 января, были обнаружены следы метаболитов станозолола», — говорится в сообщении.

Таким образом, бой Уайлдера и Вавжика, который должен был пройти 25 февраля в Бирмингеме (США), не состоится. При этом промоутер Уайлдера сообщил, что американский боксер получит нового соперника.