Польский боксер Вавжик провалил допинг-тест
Бой Деонтея Уайлдера и Анджей Вавжика, который должен был пройти 25 февраля в Бирмингеме (США), не состоится
Варшава, 25 января 2017, 09:39 — REGNUM Польский боксер Анджей Вавжик, проваливший допинг-тест, отстранен от поединка против американского боксера Деонтея Уайлдера за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на иностранные СМИ.
«В пробе мочи польского боксера, взятой 15 и 16 января, были обнаружены следы метаболитов станозолола», — говорится в сообщении.
Таким образом, бой Уайлдера и Вавжика, который должен был пройти 25 февраля в Бирмингеме (США), не состоится. При этом промоутер Уайлдера сообщил, что американский боксер получит нового соперника.
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