«ПСЖ» вышел в финал Кубка французской лиги

Бордо, Франция, , 08:34 — REGNUM Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» вышел в финал Кубка французской лиги, переиграв в полуфинале на выезде «Бордо». Встреча, прошедшая 24 января на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо, закончилась со счетом 4:1.

Победу гостям принесли точные удары Анхеля Ди Марии (дубль) и Эдинсона Кавани (дубль). У хозяев поля голевыми действиями отметился Диего Ролан.

Напомним, что в другом полуфинале Кубка французской лиги, который состоится 25 января, сыграют «Монако» и «Нанси».

Франция. Кубок лиги. ½ финала

«Бордо» (Бордо) — «ПСЖ» (Париж) — 1:4.