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Широкий резонанс в СМИ сохранил единственный зал тяжёлой атлетики в ЕАО

Спорт
«Принятые меры позволили детям заниматься выбранным ими ранее видом спорта»

Биробиджан, 25 января 2017, 04:25 — REGNUM  Единственный для Еврейской автономной области зал тяжёлой атлетики, которому угрожало закрытие, начал функционировать в новой структуре. Как признался председатель регионального отделения ДОСААФ России — куда и влилась спортивная секция — член местного штаба ОНФ Сергей Овчинников, на судьбу специализированного зала повлияло не только внимание родителей и тренеров, но и широкий резонанс в средствах массовой информации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На сегодняшний день единственный в ЕАО зал тяжёлой атлетики работает в качестве клуба тяжёлой атлетики и пауэрлифтинга «Атлет» в структуре регионального отделения ДОСААФ России. Изменение статуса спортивной секции не повлияло на тренерско-преподавательский состав, вместе с тем была сохранена профессиональная материально-техническая база зала тяжёлой атлетики.

По словам председателя отделения ДОСААФ России в Еврейской автономной области Сергея Овчинникова, прошедшие на этой неделе соревнования по жиму штанги лёжа открыли новую страницу истории зала тяжёлой атлетики в регионе. Участие в них приняли свыше 70 спортсменов.

«Принятые меры позволили сохранить возможность детям заниматься выбранным ими ранее видом спорта, — акцентировал общественник. — Широкий резонанс в СМИ, внимание активистов ОНФ, родителей и тренерского сообщества к вопросу дальнейшей судьбы специализированного спортивного зала способствовало его решению».

Как сообщало ИА REGNUM, правительственное постановление о переходе областной спортивной школы в организацию нового типа было подписано 24 ноября, 29 ноября директор ДЮСШ подписал приказы о сокращении штата. Следом за этим появилась информация о прекращении занятий по теннису, тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу. Отсутствие конструктивного обсуждения и разъяснительной работы сначала привело к непониманию происходящего, а затем и к отрицательному общественному резонансу.

Только в конце декабря после широкого освещения ситуации в СМИ и открытого обращения обеспокоенных родителей, губернатор ЕАО Александр Левинталь поручил сохранить спортивные занятия.

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