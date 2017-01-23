Неженский спорт: число хоккеисток в Нижегородской области выросло вдвое

Бронзовыми медалями на чемпионате мира российская женская сборная по хоккею на льду обязана шайбе, заброшенной 15-летней нижегородкой

Нижний Новгород, , 17:19 — REGNUM В Нижегородской области с 2012 года число женщин, начавших заниматься хоккеем, выросло в 2 раза. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве по итогам встречи губернатора Валерия Шанцева со спортсменками, участниками сборной России по хоккею, завоевавшими бронзовые медали на Чемпионате мира.

В ходе встречи Шанцев особо отметил работу самой юной участницы сборной — пятнадцатилетней защитницы Елены Проворовой, которая забросила решающую шайбу в матче за бронзовую медаль.

«Приятно, что интерес к женскому хоккею в регионе растет с каждым годом. С 2012 года в два раза больше девушек стали заниматься хоккеем. Сегодня почти 400 девушек увлечены этим «неженским» видом спорта, — отметил губернатор.

«Это еще одно доказательство того, что программа по строительству ФОКов востребована в регионе. В 2017 году откроется еще один физкультурно-оздоровительный комплекс в Нижнем Новгороде, а также начнется строительство ФОКов в Выксе, Тоншаеве и Воскресенском районе», — добавил Шанцев.

По словам главного тренера женской сборной России по хоккею Евгения Бобарико, нижегородская область является передовой область в развитии женского хоккея: «Конечно, еще и Московская область развивает это направление, но наш регион все равно лучший в подготовке хоккеисток».

По информации министерства спорта Нижегородской области, в окончательный состав сборной России вошли 7 игроков, представляющие нижегородский ХК «СКИФ»: Диана Фархутдинова, Елена Проворова, Полина Болгарева, Оксана Братищева, Виктория Кулишова, Мария Надеждина и Елизавета Роднова.

«СКИФ» является 10-кратным чемпионом России и 2-кратым обладателем Кубка Европейских чемпионов. Представительницы нижегородского хоккея входят в состав основной и молодежной сборных страны.

Чемпионат мира по хоккею среди женских молодежных команд прошел в Чехии с 7 по 14 января 2017 года.