Рафаэль Надаль прошел в четвертьфинал Australian Open Спорт Испанского теннисиста ждет поединок с канадцем Милошем Раоничем

Мельбурн, Австралия, , 16:55 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль прошел в ¼ финала турнира Australian Open в Мельбурне, сообщает «Р-Спорт». Право выступления в четвертьфинале Australian Open Надаль завоевал в поединке с французским теннисистом Гаэлем Монфисом, завершившемся со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 6:4. Следующим соперником Надаля станет канадский теннисист Милош Раонич, обыгравший в 1/8 финала испанца Роберто Баутиста-Агута. Напомним, Рафаэль Надаль является 14-кратным победителем теннисных турниров Большого шлема и девять раз выигрывал Rolland Garros. Теннисный турнир Australian Open завершится 29 января. Его призовой фонд равен $37,5 млн. Читайте ранее в этом сюжете: Конте переиграла Макарову в четвертом круге Australian Open

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