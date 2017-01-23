В Израиле ушел из жизни чемпион мира по велогонкам Дмитрий Грабовски
Причина смерти не сообщается
Тель-Авив, 23 января 2017, 15:43 — REGNUM В Израиле на 32-м году жизни скончался чемпион мира 2005 года по шоссейным велогонкам среди молодежи Дмитрий Грабовски. Ранее он выступал за сборную Украины, сообщает Sporza.be.
По данным издания, Грабовски скончался в городе Арад. Он родился в Симферополе, выступал за команды Quick Step-Innergetic, ISD-Neri и ISD-Lampre.
Из-за проблем со спиной спортсмен прекратил выступления с 2011 года. Последние годы он проживал в Израиле. Причина смерти не сообщается.
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