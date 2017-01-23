Мутко: Финальная жеребьевка ЧМ-2018 состоится в Кремле

ЧМ по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 г

Москва, , 14:55 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) готова провести финальную жеребьевку мирового первенства по футболу 2018 года в Кремлевском дворце съездов. Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко на встрече премьер-министра РФ с вице-премьерами РФ.

«1 декабря (2017 г) пройдет уже финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу, — сказал Мутко. — Мы предложили в качестве места проведения Кремлевский дворец съездов».

По его словам, представителей ФИФА устроило данное предложение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧМ по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Матчи будут проходить на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.