Понедельник, 23 Января 2017 года
17:33:21 МСК

Тренер Епишин назвал вруном информатора ARD Дмитриева

Спорт
Бегун захотел «какого-то экстрима», предположил наставник

Москва, 23 января 2017, 14:39 — REGNUM  Российский бегун Андрей Дмитриев, давший интервью немецкому журналисту Хайо Зеппельту для работы последнего над очередным фильмом о допинге, является лжецом и клеветником. Об этом заявил «фигурант» фильма, тренер по лёгкой атлетике Сергей Епишин, передает 23 января RT.

По словам Епишина, записи в блоге Дмитриева говорят о его склонности все преувеличивать. Бегун захотел «какого-то экстрима», и потому подключился к авантюре Зеппельта, предположил тренер.

«А после того, что он рассказал для телевидения, могу чётко сказать, что он врун и клеветник», — отметил он.

Ранее Дмитриев, беседуя с ARD, назвал имена трех тренеров, которые, по его мнению, работают с допингом. Имена двух из них были скрыты звуковым сигналом, однако фамилия Епишина была названа.

«Чтобы попасть в группу к Епишину, нужно заплатить 200 тыс. рублей. Чтобы он на эти деньги купил для спортсмена допинг и позаботился о том, что следы применения допинга будут скрыты», —цитирует информатора «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем бегун пояснил, что знает о работе тренеров с допингом со слов других атлетов, работающих по их руководством. «Это знают все, ни для кого это не новость», — сказал Дмитриев.

Читайте ранее в этом сюжете: Мутко предложил Зеппельту озаботиться статистикой допинга у спортсменов ФРГ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Допинговые скандалы
Главное сегодня
NB!
23.01.17
Смогут ли власти заставить граждан отказаться от наличных?
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
23.01.17
Мизулину зовут в «Единую Россию» укреплять нравственное направление
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Политика
NB!
23.01.17
Для наращивания вооруженных сил в США не хватает людей — WT
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
23.01.17
Песков прокомментировал просьбу Церкви о передаче ей «Херсонеса»
МоскваРоссия Церковная реституция: за и против Культура
NB!
23.01.17
Роберт ЕнгибарянИнститут президентства в США не меняется
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
23.01.17
Станислав Стремидловский«Ползучая белорусизация»: Минск на пороге критической массы
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
23.01.17
В Астане начались переговоры по Сирии
АстанаКазахстан Война в Сирии Политика
NB!
23.01.17
В Литве не нашли доказательств госизмены школьников, отдыхавших в России
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Общество
NB!
23.01.17
Британские ученые нашли «иммунитет» от фейковых новостей
КембриджВеликобритания Научные исследования Наука
NB!
23.01.17
Рост тарифов ЖКХ в Волгограде депутаты обосновали повышением цен
ВолгоградРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Экономика
NB!
23.01.17
Глава Подмосковья усиливает команду?
КрасногорскРоссия Назначение глав муниципальных образований Политика
NB!
23.01.17
ПРО Москвы выявила в 2016 году более десяти реальных пусков ракет‍
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Техника
NB!
23.01.17
Антон ГолицынУрлашов: итоги
ЯрославльРоссия Уголовное дело против мэра Ярославля Политика
NB!
23.01.17
Херсонес — вслед за Исаакиевским собором?
СевастопольРоссия Церковная реституция: за и против Культура
NB!
23.01.17
Замминистра обороны РФ сравнил масштаб строительства с послевоенным — «Ъ»
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
23.01.17
Марат Шибутов2017 год для Казахстана: возможные риски
АстанаКазахстан Экономика Казахстана Политика
NB!
23.01.17
Трамп будет бороться с нападками СМИ в его адрес «зубами и когтями»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
23.01.17
В Петербурге пьяный водитель иномарки протаранил здание комендатуры
Санкт-ПетербургРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
23.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 23 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
23.01.17
Карина СаввинаРежиссер, построивший «голливуд» вокруг себя
ЕкатеринбургРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
23.01.17
Максим ИсаевNational Interest не исключает «внешнеполитических авантюр» Трампа
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.01.17
Абэ выразил Путину недовольство из-за размещения военных РФ на Курилах
ТокиоЯпония Курильские острова и Япония Политика
ещё главное