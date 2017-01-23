Тренер Епишин назвал вруном информатора ARD Дмитриева

Москва, , 14:39 — REGNUM Российский бегун Андрей Дмитриев, давший интервью немецкому журналисту Хайо Зеппельту для работы последнего над очередным фильмом о допинге, является лжецом и клеветником. Об этом заявил «фигурант» фильма, тренер по лёгкой атлетике Сергей Епишин, передает 23 января RT.

По словам Епишина, записи в блоге Дмитриева говорят о его склонности все преувеличивать. Бегун захотел «какого-то экстрима», и потому подключился к авантюре Зеппельта, предположил тренер.

«А после того, что он рассказал для телевидения, могу чётко сказать, что он врун и клеветник», — отметил он.

Ранее Дмитриев, беседуя с ARD, назвал имена трех тренеров, которые, по его мнению, работают с допингом. Имена двух из них были скрыты звуковым сигналом, однако фамилия Епишина была названа.

«Чтобы попасть в группу к Епишину, нужно заплатить 200 тыс. рублей. Чтобы он на эти деньги купил для спортсмена допинг и позаботился о том, что следы применения допинга будут скрыты», —цитирует информатора «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем бегун пояснил, что знает о работе тренеров с допингом со слов других атлетов, работающих по их руководством. «Это знают все, ни для кого это не новость», — сказал Дмитриев.

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