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Дубль Левандовски принес «Баварии» трудовую победу над «Фрайбургом»

Спорт
На данный момент «бразильцы из Брайсгау» остались на 8-м месте с 23-мя очками. Мюнхенцы оторвались от преследователя «РБ Лейпциг» на 6 очков
Роберт Левандовски
Uwe Bassenhoff
Роберт Левандовски

Берлин, 21 Января 2017, 00:26 — REGNUM  20 января на стадионе «Шварцваль-Штадион» был разыгран матч 17-го тура немецкой Бундеслиги между командой-лидером «Баварией» и командой с 8-го места «Фрайбургом». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей из Мюнхена.

«Фрайбург» вернулся в Бундеслигу и в этом сезоне выступает очень удачно, находясь на 8-м месте с 23-мя очками. «Бавария» лидирует в турнирной таблице с 39-ю очками.

На 4-й минуте после идеальной распасовки немецкий нападающий Яник Хаберер забил гол мощным ударом в дальний угол ворот — 1:0.

Через 30 минут польский форвард Роберт Левандовски забил гол коленом после подачи вингера Дугласа Косты — 1:1.

В самом конце, на 2-й добавленной минуте, польский форвард Левандовски вырвал победу после ассиста Франка Рибери — 1:2.

На данный момент «бразильцы из Брайсгау» остались на 8-м месте с 23-мя очками. Мюнхенцы оторвались от преследователя «РБ Лейпциг» на 6 очков.

Составы на матч:

«Фрайбург»: Шволов, Торрехон, Гульде, Ньедерлечнер, Франц, Штензл, Хаберер, Филипп, Хофлер, Гюнтер, Грифо.

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Мартинес, Левандовски, Роббен, Коста, Алонсо, Лам, Видаль, Мюллер, Алаба.

Главный арбитр матча: Мануэль Грефе.

Голы: Хаберер 4 — 1:0, Левандовски 35 — 1:1, Левандовски 90+2 — 1:2.

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