Готовится к выходу очередной фильм ARD о допинге в России

Берлин, , 00:00 — REGNUM Германский телеканал ARD собирается выпустить новый фильм о допинге в российском спорте. Новым «героем» этого фильма стал российский бегун Андрей Дмитриев, сообщает портал Skirun.

Дмитриев утверждает, что ему никто и ничего не платил за участие в этом фильме, а даже если бы предложили деньги, то он бы отказался.

Российский бегун называет в фильме имена некоторых известных тренеров, замешанных в допинге, спортсмены которых продолжают входить в состав сборной.

«Не сомневаюсь, что так же, как и весь западный мир, Россия скоро тоже подхватит тенденцию жесткой бескомпромиссной борьбы за «чистый» спорт. И доперы уйдут», — сказал Дмитриев.

Однако, легкоатлетка Анастасия Баздырева, знакомая с Дмитриевым, считает, что без денег тут дело не обошлось.

«Андрей состряпал пост, который весело и задорно разошелся по СМИ наших западных доброжелателей. Этого ему показалось мало, и он обратился в ARD. Наверное, захотел, как Степанова, получить премию в €10 тыс. от Фонда поддержки жертв допинга, но говорит, что борется исключительно из лучших побуждений», — заявила журналистам Баздырева.

Про самого Дмитриева известно, что самым большим его достижением является участие в юниорском чемпионате мира 2009 года.