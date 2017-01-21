Биатлонист Шипулин вырвался на второе место в общем зачёте Кубка мира

Антхольц, Италия, , 19:57 — REGNUM Российский биатлонист Антон Шипулин после победы в индивидуальной гонке на 20 километров в рамках шестого этапа Кубка мира поднялся на вторую строчку в общем зачете. Индивидуальная гонка проходила сегодня, 20 января, в итальянском Антхольце.

После сегодняшней победы Шипулин набирает 500 баллов и поднимается с третьего на второе место общего зачета Кубка мира. При этом он значительно уступает лидеру общего зачета — Мартену Фуркаду, у которого 784 очка.

На третьем месте оказался представитель Германии Симон Шемпп с 486 баллами. В сегодняшней индивидуальной гонке он стал пятым и спустился в общем зачёте со второго на третье место.