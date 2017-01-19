Forbes включил фигуристку Медведеву в рейтинг успешной молодежи Европы
Спортсменка включена в число 30 самых успешных молодых европейцев в сфере развлечений
Брюссель, 18 Января 2017, 18:50 — REGNUM Forbes включил российскую фигуристку Евгению Медведеву в рейтинг 30 самых успешных молодых европейцев, работающих в развлекательной сфере.
Российская спортсменка включена в список вместе со звездами европейского спорта. Компанию ей, в частности, составили баскетболист Кристапс Порзингс, теннисистка Анжелика Кербер, хоккеист Анже Копитар и боец UFC Коннор Макгрегор.
Напомним, 17-летняя фигуристка дважды победила в финале Гран-При и выиграла чемпионаты Европы и мира.
Читайте ранее в этом сюжете: Евгения Медведева выиграла Гран-при по фигурному катанию
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