Биатлонист Шипулин стал четвертым в гонке преследования в Рупольдинге

Рупольдинг, Германия, , 17:16 — REGNUM Биатлонист Мартен Фуркад, выступающий за команду Франции, выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

«Антон Шипулин стал четвертым в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге, став лучшим из россиян, — говорится в сообщении. — Победу одержал Мартен Фуркад».

Отметим, что второе место занял представитель Норвегии Эмиль Хегле Свендсен, третьим финишировал чешский спортсмен Михал Крчмар.

Кубок мира 2016/2017. Рупольдинг. Гонка преследования. Мужчины.

1. Мартен Фуркад (Франция) — 33:57.5 (3)

2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +18.3 (0)

3. Михал Крчмар (Чехия) +19.5 (0)

4. Антон Шипулин +21.3 (1).

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