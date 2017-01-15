Глава IBU: Письмо более 170 биатлонистов не направлено против РФ
Москва, 15 Января 2017, 16:55 — REGNUM Письмо с подписями более 170 спортсменов из разных стран, направленное в Международный союз биатлонистов (IBU), содержит призыв к борьбе с допингом в целом. Об этом заявил глава IBU Андерс Бессеберг агентству «Р-Спорт».
«Я не могу ничего особенного сказать касательно этого письма, — сказал Бессеберг. — Дело в том, что это письмо, направленное нам, содержит призыв к борьбе с допингом в целом, но не имеет ничего конкретно против России».
15 января портал Сeskatelevize со ссылкой на главу Федерации биатлона Чехии Иржи Хамзу сообщил, что почти 200 биатлонистов из разных стран мира подписали обращение к руководству Международного союза биатлонистов (IBU) с требованием «смелых шагов» от организации по отношению к российским биатлонистам.
По мнению спортивного функционера, «настало время смелых шагов от IBU». Хамзу считает, что необходимо, по крайней мере, частично прекратить деятельность спортсменов, которые находятся под подозрением.
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