Чемпион мира по боксу во время титульного боя отправил в нокаут судью

Победа так никому и не досталась

Нью-Йорк, США, , 15:33 — REGNUM Чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) швед Баду Джек во время поединка с обладателем чемпионского пояса по версии Международной боксерской федерации (IBF) британцем Джеймсом Дигейлом, случайно ударил рефери. Бой состоялся в Нью-Йорке в ночь на 15 января.

Измождённые боем боксеры вошли в клинч и рефери был рядом с ними, чтобы следить за возможными нарушениями. Когда бойцы расцепились Джек хотел нанести удар Дигейлу, но промахнулся и попал прямо в судью.

Тот потерял равновесие и начал падать, но Джек успел подхватить его.

Бой закончился вничью.