Две сотни биатлонистов требуют от IBU санкций против своих коллег из РФ

Рупольдинг, Германия, , 14:06 — REGNUM Почти две сотни биатлонистов из разных стран мира подписали обращение к руководству Международного союза биатлонистов (IBU) с требованием «смелых шагов» от организации по отношению к российским биатлонистам. Об этом сегодня, 15 января, сообщает портал Сeskatelevize со ссылкой на президента Федерации биатлона Чехии Иржи Хамзу.

По мнению спортивного функционера, «настало время смелых шагов от IBU». Хамзу считает, что необходимо по крайней мере частично прекратить деятельность спортсменов, которые находятся под подозрением.

Сообщается, что коллективное письмо к руководству IBU биатлонисты подписали в германском Рупольдинге, где проходил этап Кубка мира по биатлону.

Напомним, IBU уже отстранил от соревнований российских биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину после обнародования второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

На будущей неделе IBU будет вновь обсуждать вторую часть доклада Макларена. На предстоящем заседании будет принято дальнейшие решения относительно российских биатлонистов.