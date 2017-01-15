Воскресенье, 15 Января 2017 года
18:50:26 МСК

Две сотни биатлонистов требуют от IBU санкций против своих коллег из РФ

Спорт
Кампания по дискредитации российского спорта продолжается

Рупольдинг, Германия, 15 Января 2017, 14:06 — REGNUM  Почти две сотни биатлонистов из разных стран мира подписали обращение к руководству Международного союза биатлонистов (IBU) с требованием «смелых шагов» от организации по отношению к российским биатлонистам. Об этом сегодня, 15 января, сообщает портал Сeskatelevize со ссылкой на президента Федерации биатлона Чехии Иржи Хамзу.

По мнению спортивного функционера, «настало время смелых шагов от IBU». Хамзу считает, что необходимо по крайней мере частично прекратить деятельность спортсменов, которые находятся под подозрением.

Сообщается, что коллективное письмо к руководству IBU биатлонисты подписали в германском Рупольдинге, где проходил этап Кубка мира по биатлону.

Напомним, IBU уже отстранил от соревнований российских биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину после обнародования второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

На будущей неделе IBU будет вновь обсуждать вторую часть доклада Макларена. На предстоящем заседании будет принято дальнейшие решения относительно российских биатлонистов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Допинговые скандалы
Главное сегодня
NB!
15.01.17
Станислав Тарасов«Другая Турция»: что показала конференция турецких послов в Анкаре
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
15.01.17
Против запрета рая для педофилов: «Брак с несовершеннолетними — от Бога»!
Порт-оф-СпейнТринидад и Тобаго Карибские острова Общество
NB!
15.01.17
Неизвестные забросали яйцами здание торгпредства РФ в Вильнюсе
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Общество
NB!
15.01.17
Николас Мадуро готов «защищать Родину пядь за пядью»
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
15.01.17
США — Куба: конец «политики мокрых-сухих ног»
ГаванаКуба Куба и США Политика
NB!
15.01.17
Патрушев рассказал о росте попыток взлома информационных систем РФ
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
15.01.17
Станислав СтремидловскийКто и зачем обвинил папу Франциска в желании создать «мировой центробанк»
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
15.01.17
Калуга присоединилась к обращению за запрет абортов в России
КалугаРоссия Православие Общество
NB!
15.01.17
Айтен ЮранСвященные отражения и выявления святости — ФОТО
д. КотитиртхаИндия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
15.01.17
В Астане арестован экс-замглавы администрации президента Майлыбаев – СМИ
АстанаКазахстан Коррупция Происшествия
NB!
15.01.17
Из-за непогоды в московских аэропортах отменены десятки рейсов
МоскваРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
15.01.17
Глава МИД Польши назвал «невероятными» антипольские высказывания Туска
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
14.01.17
Дубль Маркоса Алонсо принес «Челси» 3 очка в матче с «Лестером»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
14.01.17
Кирилл Джавлах Иран без Рафсанджани. Что дальше?
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
14.01.17
«Арсенал» уничтожил «Суонси Сити»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
14.01.17
Трамп: Спецслужбы США назвали «компромат» фальшивкой
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
14.01.17
Станислав СтремидловскийАнгела Меркель решила протянуть руку Ярославу Качиньскому
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
14.01.17
Ариф АсалыоглуДавутоглу признал невиновность Гюлена. Кто же сбил истребитель ВКС России?
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
14.01.17
Армен ХанбабянАрмения: время надежд или время реальных перемен?
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
14.01.17
Дмитрий БуяновПорок и смерть против добродетели: гений начинает и проигрывает
ТоямаЯпония REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
14.01.17
Соцопрос: большинство граждан считает, что Россию в мире боятся
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
14.01.17
Анастасия ПолозковаНефтяной транзит: «Прибалтика сама себя губит»
РигаЛатвия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Политика
ещё главное