Дубль Маркоса Алонсо принес «Челси» 3 очка в матче с «Лестером»

Матч завершился со счетом 0:3 в пользу гостей

Лондон, , 22:22 — REGNUM 14 января на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» был разыгран матч 21-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) между командами «Лестер» и «Челси». Матч завершился со счетом 0:3 в пользу гостей.

«Лисы» провалили первую часть чемпионата, находясь на 15-м месте с 21-м очком. Команда под руководством Клаудио Раньери играет на контратаках после отбора в центре поля и по схеме 3−5-2 (удержание). «Пенсионеры» являются главным фаворитом на чемпионство в сезоне 2016/17, набрав 49 очков после 20-ти игр. Команда Антонио Конте играет через владение мячом на чужой половине поля и по схеме 3−4-3 в линию.

На 6-й минуте матча испанский правый защитник Маркос Алонсо забил гол сильным крученым ударом после короткого поперечного паса от нападающего Эдена Азара.

На 51-й минуте после 2-х рикошетов Маркос Алонсо пробил из-за штрафной и забил свой второй мяч в этой встрече — 0:2.

На 71-й минуте испанский полузащитник Педро удачно сыграл на добивании и отправил мяч головой в сетку ворот — 0:3.

На данный момент «Лестер» остался на 15-й позиции, набрав 21 очко. «Челси» укрепился на первой строчке, набрав 52 очка.

Составы на матч:

«Лестер»: Шмейхель, Чилвелл, Морган, Хут, Фукс, Менди, Ндиди, Дринквотер, Муса, Варди, Олбрайтон.

«Челси»: Куртуа, Кэхилл, Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Матич, Канте, Мозес, Педро, Азар, Виллиан.

Главный арбитр матча: Стюарт Эттуэлл.

Голы: Алонсо 6 — 0:1, Алонсо 51 — 0:2, Педро 71 — 0:3.