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«Сток Сити» не оставил шансов «Сандерленду»

Спорт
Матч завершился со счетом 1:3 в пользу гостей
Футбольный мяч
Иллюстрация: Pixabay.com
Футбольный мяч

Лондон, 14 Января 2017, 19:55 — REGNUM  14 января на стадионе «Стэдиум оф Лайт» был разыгран матч 21-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) между командами «Сандерленд» и «Сток Сити». Матч завершился со счетом 1:3 в пользу гостей.

«Черные коты» после 20-ти туров находятся в зоне вылета на 18-й строчке, имея в своем активе 15 очков. «Гончары» идут на 11-м месте с 24-мя очками.

В начале встречи на 15-й минуте австрийский полузащитник Марко Арнаутович забил гол с острого угла — 0:1.

Через 7 минут футболист сборной Австрии оформил дубль после «игры в стенку» с напарником Питером Краучем — 0:2.

На 34-й минуте после подачи шотландского полузащитника Чарли Адама таргетман (форвард, роль которого замыкать прострелы и навесы с флангов) Питер Крауч забил гол головой, переиграв в воздухе вратаря «черных котов» — 0:3

В конце первого тайма английский скоростной нападающий Джермейн Дефо забил свой 13-й мяч в АПЛ после прекрасного разрезающего паса от правого защитника сборной Шотландии Дональда Лава — 1:3. Дефо участвует в более 70% голов, забитых «Сандерлендом».

На данный момент «сток Сити» поднялся на 9-ю строчку, набрав 27 очков. «Сандерленд» остался на 18-м месте с 15-ю очками.

Составы на матч:

«Сандерленд»: Манноне, Денайер, Джилабоджи, О’Ши, Ван Анхолт, Родуэлл, Ларссон, Лав, Янузай, Дефо, Борини.

«Сток Сити»: Грант, Джонсон, Шоукросс, Мартинс Инди, Питерс, Уэлан, Адам, Аллен, Шакири, Крауч, Арнаутович.

Главный арбитр матча: Майкл Лесли Дин.

Голы: Арнаутович 15 — 0:1, Арнаутович 22 — 0:2, Крауч 34 — 0:3, Дефо 40 — 1:3.

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