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«Арсенал» уничтожил «Суонси Сити»

Спорт
Матч завершился со счетом 0:4 в пользу гостей из Лондона
Эмблема футбольного клуба «Арсенал»
Иллюстрация: Pixabay.com
Эмблема футбольного клуба «Арсенал»

Лондон, 14 Января 2017, 19:52 — REGNUM  14 января на стадионе «Либерти» был разыгран матч 21-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) между командами «Суонси» и «Арсенал». Матч завершился со счетом 0:4 в пользу гостей из Лондона.

«Лебеди» в этом сезоне выступают очень неудачно, находясь на 19-й строчке в турнирной таблице АПЛ, имея 15 очков. «Канониры» находятся на 5-м месте, имея в своем активе 41 очко.

На 37-й минуте после скидки немецкого атакующего диспетчера Месута Озила французский таргетман (нападающий, роль которого замыкать прострелы и навесы с флангов) Оливье Жиру забил первый гол гостей в этой встрече.

На 54-й минуте английский опорный полузащитник Джек Корк срезал мяч в свои ворота после удара Алекса Ивоби — 0:2

Через 7 минут английский защитник Кайл Нотон срезал мяч в свои ворота после прострела Алекса Ивоби — 0:3.

На 73-й минуте чилийский вингер (атакующий фланговый полузащитник, роль которого забивать или простреливать) Алексис Санчес довел счет до разгромного ударом слета — 0:4.

На данный момент «Арсенал» поднялся на 4-ю строчку, набрав 44 очка. «Суонси» остался в зоне вылета на 19-м месте с 15-ю очками.

Составы на матч:

«Суонси»: Фабьянски, Нотон, Фернандес, Моусон, Кингсли, Корк, Ки, Дайер, Сигурдсон, Роутледж, Льоренте.

«Арсенал»: Чех, Габриел, Мустафи, Косельни, Монреал, Рэмси, Джака, Ивоби, Озил, Санчес, Жиру.

Главный арбитр матча: Дин Майк.

Голы: Жиру 37 — 0:1, Корк (авг) 54 — 0:2, Нотон (авг) 67 — 0:3, Санчес 73 — 0:4.

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