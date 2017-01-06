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«Вашингтон» переиграл «Коламбус» в матче НХЛ

Спорт
«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Вашингтон, 6 Января 2017, 18:28 — REGNUM  В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке переиграл «Коламбус Блю Джекетс». Встреча, прошедшая 1 января в Вашингтоне, завершилась со счетом 5:0.

Победу столичной команде принесли точные броски Дэниела Винника, Джона Карлсона, Нэйта Шмидта, Андре Бураковски и Джастина Уильямса.

После тридцати восьми матчей в чемпионате НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» пока занимает пятое место на «Востоке», имея в активе 53 очка. «Коламбус Блю Джекетс», набравший 58 баллов после тридцати семи игр, находятся на первой позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0).

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