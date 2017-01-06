В Карачаево-Черкесии 2017 год объявлен Годом здоровья

Новый год Здоровья пришел на смену Года матери и ребенка

Черкесск, , 18:06 — REGNUM Наступивший 2017 год будет проходить в Карачаево-Черкесии под знаком Года здоровья. Об этом решении глава республики Рашид Темрезов объявил в своем новогоднем поздравлении жителям региона, сообщили ИА REGNUM 6 января в пресс-службе главы субъекта.

«Я предлагаю объявить в Карачаево-Черкесии следующий год Годом здоровья, чтобы еще больше внимания уделить сохранению здоровья наших граждан, профилактике здорового образа жизни, поддержке людей, которые в этом нуждаются», — заявил руководитель региона.

В течение всего года в республике будут проходить мероприятия, направленные на развитие здравоохранения, формирование здорового и активного образа жизни. План мероприятий поручено составить каждому без исключения министерству и ведомству. Руководить процессом будет специально созданный оргкомитет.

Напомним, прошедший год проходил в Карачаево-Черокесии поз знаком Года матери и ребенка. 2015 год был объявлен Годом русского и родных языков, а 2014 год — Годом людей с ограниченными возможностями и детей-сирот.