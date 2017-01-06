Лыжник Устюгов выиграл пятую гонку подряд на «Тур де Ски»
Лыжник Сергей Устюгов одержал пятую победу подряд на «Тур де Ски» текущего сезона, тем самым установив рекорд
Рим, 6 Января 2017, 16:48 — REGNUM Лыжник Сергей Устюгов, выступающий за команду России, выиграл индивидуальную гонку на 10 км на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия), преодолев дистанцию за 21 минуту 47,9 секунды. Об этом сообщает «Р-Спорт».
«Вторым стал француз Морис Манифика (+0,4), третьим — норвежец Симен Хегстад Крюгер (+16,6)», — говорится в сообщении.
Таким образом, лыжник Устюгов одержал пятую победу подряд на «Тур де Ски» текущего сезона, тем самым установив рекорд.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Индивидуальная гонка. 10 км.
1. Сергей Устюгов (Россия) — 21.47,9.
2. Морис Манифика (Франция) — +0,4
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +16,6.
Читайте также: Лыжник Устюгов победил в гонке преследования на «Тур де Ски»
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
06.01.17
Ле Пеновская истерика на Украине: страх перед шагами командора?
NB!
06.01.17
Алексей Пушков рассказал о главной битве Дональда Трампа
NB!
06.01.17
Лицо победы: молодые герои и великие старики
NB!
06.01.17
Чем на самом деле была Вифлеемская звезда и кем были волхвы
NB!
06.01.17
Число визитов из России в Грузию уменьшилось
NB!
06.01.17
Эскадра ВМФ РФ уходит от берегов Сирии домой
NB!
06.01.17
Украина – Россия – мир: возможен ли диалог-2017?
NB!
06.01.17
Под Минском убита настоятельница православного женского монастыря
NB!
06.01.17
Наркотическая диверсия в Крыму: власти не понимают всей опасности ситуации
NB!
06.01.17
В Австрии подсчитали общие потери Евросоюза от санкций против России
NB!
06.01.17
Байден: США ответили России и её хакерам на атаки во время выборов
NB!
06.01.17
CNN: Спецслужбы США нашли посредников между Россией и WikiLeaks
NB!
06.01.17
Керри: Мы не соревнуемся с РФ, Турцией и Ираном в Сирии
NB!
06.01.17
«Барселона» сенсационно проигрывает «Атлетик Бильбао» в Кубке Короля
NB!
05.01.17
«Кибервойна – это на самом деле война фейков»
NB!
05.01.17
Колумбия: процесс разоружения FARC-EP. Кому нужны эти люди в мирной жизни?
NB!
05.01.17
Япония: поверженные агрессоры требуют извинений и компенсаций у победивших
NB!
05.01.17
Португалия. Иногда они возвращаются
NB!
05.01.17
Американский спецназ готовит в Латвии будущих «лесных братьев»
NB!
05.01.17
Коллапс в Калининграде: транспортная изоляция плюс паралич власти
NB!
05.01.17
Президентом Венесуэлы может стать сын соратника Саддама Хусейна
NB!
05.01.17
Пила: музыка вместо разделения