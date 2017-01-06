Молодежная сборная США по хоккею выиграла ЧМ

Оттава, , 08:17 — REGNUM Молодежная сборная США по хоккею стала победителем молодежного чемпионата мира. В финале турнира, который проходил в Канаде, американцы одолели хозяев льда.

Борьба против канадцев в финале чемпионата была упорной. Основное время матча завершилось со счетом 4:4. В овертайме победитель не определился. В серии буллитов американские хоккеисты были точнее.

Напомним, что российская сборная в полуфинале играла против сборной США. Американцы также смогли добиться победы в серии буллитов.

В итоге молодые американские хоккеисты становятся чемпионами мира. Российская сборная смогла занять третье место, победив сборную Швеции.

Лучшим бомбардиром и снайпером чемпионата стал капитан сборной России Кирилл Капризов.