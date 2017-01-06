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«Барселона» сенсационно проигрывает «Атлетик Бильбао» в Кубке Короля

Спорт
Каталонцам придется очень постараться, чтобы пройти в 1/4 Кубка Короля, ведь теперь необходимо отыгрывать дефицит в 1 мяч. «Баскам» теперь осталось только не проиграть на «Камп Ноу», чтобы пройти дальше в турнире

Мадрид, 6 Января 2017, 01:10 — REGNUM  5 января на стадионе «Сан-Мамес» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Короля между «Алетик Бильбао» и «Барселоной». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «басков».

«Баски» одержали победу 1 раз в 7-ми последних встречах в Испанской Премер-лиге. Ключевым игроком является испанский форвард Ариц Адуриц, забивший 6 голов и отдавший 2 ассиста. «Сине-гранатовые» выиграли 4 игры из 7-ми последних в Ла-лиге. Ключевой игрок — аргентинский нападающий Лионель Месси, забивший 12 голов и отдавший 4 голевые передачи.

На 25-й минуте испанский нападающий «Атилетика» Ариц Адуриц забил гол головой после навеса испанского полузащитника Иньяки Уилямса — 1:0.

Через 3 минуты в ворота Марк Андре Тер Штегена прилетает второй мяч теперь уже от Иньяки Уильямса — 2:0 — «Барселона» обескуражена.

Но уже во втором тайме на 52-й минуте аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол великолепным ударом со штрафного с 25-ти метров.

Каталонцам придется очень постараться, чтобы пройти в ¼ Кубка Короля, ведь теперь необходимо отыгрывать дефицит в 1 мяч. «Баскам» теперь осталось только не проиграть на «Камп Ноу», чтобы пройти дальше в турнире.

Составы на матч:

«Атлетик Бильбао»: Ираизос, Баленсиага, Ляпорт, Эчеита, Боведа, Сан-Хосе, Иттураспе, Гарсия, Саборит, Уильямс, Адуриц.

«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Иньеста, Ракитич, Неймар, Суарес, Месси.

Главный арбитр матча: Давид Фернандес Борбалан.

Голы: Адуриц 25 — 1:0, Уильямс 28 — 2:0, Месси 52 — 2:1.

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