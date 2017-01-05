Биатлонист Эберхард победил на этапе Кубка мира в Оберхофе

Берлин, , 23:17 — REGNUM Биатлонист Дмитрий Малышко, выступающий за команду России, финишировал на 11-й позиции в спринте на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

«Австриец Юлиан Эберхард показал лучшее время в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, — говорится в сообщении. — Лучший результат российской команды — одиннадцатое место Дмитрия Малышко».

Отметим, что второе место по итогам гонки занял чешский спортсмен Михал Шлезингр, а третье место досталось представителю Италии Доминику Виндишу.

Спринт. Мужчины. Кубок мира 2016/2017.

1. Юлиан Эберхард (Австрия) — 27:26.8 (1)

2. Михал Шлезингр (Чехия) +10.8 (1)

3. Доминик Виндиш (Италия) +40.3 (1)

11. Дмитрий Малышко (Россия) +1:01.7 (1).

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