Фристайлеры РФ тренируются в Миассе перед Кубком мира

Миасс, Челябинская область, , 22:09 — REGNUM В город Миасс (Челябинская область) прибыли российские сборные по фри-стайлу в двух дисциплнах — ски-кроссу и хаф-пайпу на тренировочные сборы. После окончания сборов российские спортсмены отправятся на международные соревнования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Федерации фристайла России.

Главный тренер сборных команд РФ Александр Долгов сообщил, что ски-кроссеры, прибывшие в Миасс накануне, 4 декабря, будут тренироваться на одном из горнолыжных курортов до 10 января. По окончании сборов команда поедет в Италию на очередной этап Кубка мира по ски-кроссу. Соревнования состоятся 14 января на итальянском курорте Ватлесе.

Долгов уточнил, что хаф-пайперы поехали на сбор в Миассе 5 января. «Спортсмены пробудут здесь дольше, чем их коллеги из команды по ски-кроссу: в Миассе 19 и 20 января пройдет этап Кубка России и Первенство России по фристайлу в дисциплине хаф-пайп, спортсмены нашей команды будут принимать участие в этих стартах», — сказал Долгов.

Долгов отметил, что в этот же день во Францию отправляется сборная команда по слоуп-стайлу, где после очередных сборов 13 января состоится этап Кубка мира по этому виду спорта — в Фон-Ромё-Одейо-Виа.

Напомним, 3 января в Миассе на горнолыжном курорте открылась трасса для хафпайпа (от англ. half-pipe — половина трубы). Длина трассы — 200 метров, глубина — примерно семь метров. Всего на территории курорта 13 трасс.