Четверг, 05 Января 2017 года
22:18:19 МСК

Фристайлеры РФ тренируются в Миассе перед Кубком мира

Спорт
Сборная по ски-кроссу после тренировки отправится в Италию

Миасс, Челябинская область, 5 Января 2017, 22:09 — REGNUM  В город Миасс (Челябинская область) прибыли российские сборные по фри-стайлу в двух дисциплнах — ски-кроссу и хаф-пайпу на тренировочные сборы. После окончания сборов российские спортсмены отправятся на международные соревнования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Федерации фристайла России.

Главный тренер сборных команд РФ Александр Долгов сообщил, что ски-кроссеры, прибывшие в Миасс накануне, 4 декабря, будут тренироваться на одном из горнолыжных курортов до 10 января. По окончании сборов команда поедет в Италию на очередной этап Кубка мира по ски-кроссу. Соревнования состоятся 14 января на итальянском курорте Ватлесе.

Долгов уточнил, что хаф-пайперы поехали на сбор в Миассе 5 января. «Спортсмены пробудут здесь дольше, чем их коллеги из команды по ски-кроссу: в Миассе 19 и 20 января пройдет этап Кубка России и Первенство России по фристайлу в дисциплине хаф-пайп, спортсмены нашей команды будут принимать участие в этих стартах», — сказал Долгов.

Долгов отметил, что в этот же день во Францию отправляется сборная команда по слоуп-стайлу, где после очередных сборов 13 января состоится этап Кубка мира по этому виду спорта — в Фон-Ромё-Одейо-Виа.

Напомним, 3 января в Миассе на горнолыжном курорте открылась трасса для хафпайпа (от англ. half-pipe — половина трубы). Длина трассы — 200 метров, глубина — примерно семь метров. Всего на территории курорта 13 трасс.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Горные лыжи
Главное сегодня
NB!
05.01.17
Анатолий КошкинЯпония: поверженные агрессоры требуют извинений и компенсаций у победивших
ТокиоЯпония Курильские острова и Япония Политика
NB!
05.01.17
Руслан КостюкПортугалия. Иногда они возвращаются
ЛиссабонПортугалия Социализм в современной Южной Европе Политика
NB!
05.01.17
Отношения России с Прибалтикой с точки зрения геоэнергетики
РигаЛатвия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
05.01.17
Владимир ЛиндерманАмериканский спецназ готовит в Латвии будущих «лесных братьев»
РигаЛатвия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
05.01.17
Андрей ВыползовКоллапс в Калининграде: транспортная изоляция плюс паралич власти
КалининградРоссия Авиапроисшествия Политика
NB!
05.01.17
Президентом Венесуэлы может стать сын соратника Саддама Хусейна
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
05.01.17
Редакция ИА REGNUMБлокада Калининграда: шаг первый
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
05.01.17
Станислав СтремидловскийВаршава переписывает историю: остаться должен один Пилсудский
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
05.01.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВсё говорит о неизбежности грядущей катастрофы: энергетика Украины в 2016-м
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
05.01.17
Станислав ТарасовТурция готовится озвучить свои новые кавказские инициативы
МоскваРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
05.01.17
Эстонский подполковник запаса написал два романа о войне с Россией
ТаллинЭстония Информационная война против России Культура
NB!
05.01.17
Айтен ЮранРождение бога. ФОТОВЫСТАВКА
ГокарнаИндия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
05.01.17
Украинский посол в Мексике: «Мы защищаем весь мир от русской агрессии»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
05.01.17
Румыния: «Сегодня даже Черное море не является нам хорошим соседом»
БухарестРумыния Внешняя политика Румынии Политика
NB!
05.01.17
«К концу 2017 года следует ожидать выхода экономики РФ на траекторию роста»
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
05.01.17
Хакер Guccifer об обвинениях США в адрес России: «Это безумие, истерия»
БухарестРумыния Информационная война против России Политика
NB!
05.01.17
МИД Австрии: Не надо оглядываться назад, обвиняя РФ в украинском кризисе
ВенаАвстрия Гражданская война на Украине Политика
NB!
05.01.17
Елена КовачичКто на самом деле автор мировой промышленной революции?
ГринокВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
05.01.17
«Реал Мадрид» уничтожил «Севилью» на «Сантьяго Бернабеу»
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
05.01.17
Григорий ВанинДело Михалкова
ЕкатеринбургРоссия «Ельцин-центр» Общество
NB!
05.01.17
«Тоттенхэм» остановил победное шествие «Челси»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
05.01.17
Паргев Мартиросян«Друзья Карабаха, всех вас поздравляю с Рождеством!»
СтепанакертНагорный Карабах Рождество Христово Общество
ещё главное