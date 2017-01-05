Григорян стал главным тренером ФК «Анжи»
После семнадцати туров чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) махачкалинский «Анжи» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице
Махачкала, 5 Января 2017, 20:51 — REGNUM Футбольный специалист Александр Григорян назначен главным тренером «Анжи». Об этом сообщается на официальном сайте махачкалинского клуба.
«Команду возглавил 50-летний российский специалист, известный по успешной работе, как в женском футболе, так и с клубами Футбольной национальной лиги (ФНЛ)», — говорится в сообщении.
Отметим, что после семнадцати туров чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) махачкалинский «Анжи» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.
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