Григорян стал главным тренером ФК «Анжи»

После семнадцати туров чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) махачкалинский «Анжи» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице

Махачкала, , 20:51 — REGNUM Футбольный специалист Александр Григорян назначен главным тренером «Анжи». Об этом сообщается на официальном сайте махачкалинского клуба.

«Команду возглавил 50-летний российский специалист, известный по успешной работе, как в женском футболе, так и с клубами Футбольной национальной лиги (ФНЛ)», — говорится в сообщении.

Отметим, что после семнадцати туров чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) махачкалинский «Анжи» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.