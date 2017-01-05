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Два фестиваля ГТО проведут в Хабаровском крае

Спорт
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Хабаровск, 5 Января 2017, 14:00 — REGNUM  В Хабаровском крае в наступившем году пройдут сразу два фестиваля ГТО («Готов к труду и обороне») — зимний и летний. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом Минспорта, состоится и региональный фестиваль трудящихся, который пройдет в конце сентября.

По словам спортивных чиновников, в Хабаровском крае началась реализация третьего, заключительного этапа внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. С 2017 года сдать нормативы и получить знак отличия может любой желающий старше 6 лет.

В настоящее время в крае создано 16 центров тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО, в том числе, один региональный и 15 муниципальных. В 2017 году планируется организация еще четырех центров в муниципальных образованиях.

Для проведения испытаний среди всех категорий населения Хабаровским краевым центром развития спорта дополнительно обучено более 170 специалистов.

Напомним, комплекс ГТО предусматривает подготовку и выполнение нормативов в девяти возрастных группах — от 6 до 70 лет и старше. Для каждого возраста установлено три уровня трудности, которые соответствуют золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия.

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