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Аэропорт Саранска закрылся на реконструкцию до июля 2017 года

Спорт
На период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу — 2018 в аэропорту будет открыт временный пункт пропуска через государственную границу РФ

Саранск, 5 Января 2017, 12:22 — REGNUM  Аэропорт Саранска с 1 января до 31 июля 2017 года закрылся на реконструкцию. Соответствующее сообщение опубликовано на портале «Авиалинии Мордовии».

В сообщении отмечается, что срок проведения работ до 31 июля указан «ориентировочно». Реконструкция проводится в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2015 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому аэропорт Саранска получил статус международного. На период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу — 2018 в аэропорту будет открыт временный пункт пропуска через государственную границу РФ.Согласно проекту, общая площадь терминала после реконструкции не будет превышать 7 тыс. кв метров, а предельная стоимость составит 1 млрд рублей. Терминал будет способен пропускать 300 пассажиров в час. В период проведения чемпионата пропускная способность составит 600 пассажиров в час и будет достигаться с помощью временных решений.

В Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» в рамках чемпионата мира-2018 пройдут четыре матча группового этапа — 16, 19, 25 и 28 июня.

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