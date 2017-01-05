Молодежный ЧМ по хоккею: РФ в полуфинале проиграла США

Монреаль, Канада, , 03:42 — REGNUM В полуфинале чемпионата мира по хоккею среди молодежных сборных российская команда уступила в серии буллитов противникам из США. Встреча состоялась в Монреале (Канада). Об этом сообщает «Р-Спорт».

Американская молодежная сборная одержала победу со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0). Отмечается, что основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 3:3. Решающий буллит реализовал Трой Терри.

Со стороны сборной команды США шайбы в российские ворота забили Колин Уайт — на 20 и 37 минутах и Люк Канин — на минуте. Среди российских хоккеистов отличились Кирилл Капризов (12-я минута) и дважды Денис Гурянов (21, 47). Причем на 46-й минуте российский голкипер Илья Самсонов отразил буллит в исполнении Клейтона Келлера.

Второй полуфинал состоится сегодня, 5 января, в 23:30 по московскому времени. Сыграют сборные Канады и Швеции. Сборная России сыграет с проигравшим в матче за бронзовые медали.

Напомним, что в этом году действующий чемпион мира, молодежная сборная Финляндии, проиграла первые три матча на групповом этапе, причем все в основное время, и вместо плей-офф отправилась в серию против Латвии за выживание. В итоге финнам все же удалось выбраться в основную сетку турнира, но эта сборная смогла дойти только до четвертьфинала.

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