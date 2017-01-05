Декада спорта на Сахалине открылась массовым лыжным забегом

Южно-Сахалинск, , 03:17 — REGNUM На Сахалине череда спортивных мероприятия нового года началась с открытия декады спорта и здоровья. Она, как передает корреспондент ИА REGNUM, началась с массового лыжного забега на 1 км, в котором приняли участие около 200 человек. Спортивный праздник прошел в Южно-Сахалинске.

«Забег был рассчитан на любителей лыж, людей без особой физической подготовки. Поэтому дистанция составила всего один километр», — пояснили организаторы.

Каждый из участников получил подарок и именную карточку. В этом году декада спорта и здоровья организована в виде «СпортКвеста». Включиться в него на любом этапе и получить памятные подарки могут все желающие.

В именной карточке после каждого состязания будут проставлять отметки об участии. Итоги декады спорта и здоровья подведут 15 января. Среди тех, кто наберет наибольшее количество отметок об участии в состязаниях, разыграют призы.

Победители получат аксессуары для телефонов, абонементы в тренажерные залы, билеты в кино и многое другое.